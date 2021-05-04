Siirt'te Gözpınar köyünde uygulanan karantina sona erdi
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.
Artan vakalar nedeniyle köyde vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 26 Nisan'da alınan karantina kararı sona erdi.
Jandarma tarafından köyün giriş ve çıkışlarındaki önlemleri kaldırıldı.
Öte yandan köyde "tam kapanma" dönemi kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık