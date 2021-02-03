Siirt'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
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Siirt'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

03.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:00
Siirt'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır kurma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır kurma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin dışında planlanan tüm etkinliklerin 4 Şubat'tan itibaren 15 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Yasağın il genelini kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27 Kasım 2020 tarih ve 19961 sayılı genelgesi ve Siirt Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, oyun ve temsil, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç, el ilanı dağıtılması, pankart ve afiş asılması gibi çeşitli gösteri ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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