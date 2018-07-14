Siirt'te, göletlere 120 bin balık bırakıldı

Mehmet Yücel DURAKSİİRT,(DHA) - SİİRT'in Kurtalan İlçesine bağlı köylerde bulunan göletlere 120 bin adet sazan balığı bırakıldı.

Antalya'dan, Siirt'in Kurtalan ilçesine getirilen 120 bin sazan balığı, Kayıklı, Çayırlı, Ekinli, Saipbey, Kayabağlar ve Azıklı köylerinde bulunan 6 gölete bırakıldı. Siirt Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ergün Demirhan, Bölgemizde yaşanan huzur ortamı ile tarımsal faaliyetlerimizi arttırmak ve çeşitlendirmek istiyoruz. Bu amaçla 2016 yılında 120 bin, 2017 yılında 560 bin, bu yılda 120 bin yavru aynalı sazan balığını göletlere bırakmış olduk. Yeni yapılan barajlarimiz ve göletlerimiz ile yakın zamanda su ürünleri konusunda iddalı bir yere geleceğiz. Projelerimizle üreticilerimize yeni gelir kaynakları sağlanması hedeflenmektedir."dedi.