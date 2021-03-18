Siirt'te göçerlerin zorlu yaşamı
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Siirt'te göçerlerin zorlu yaşamı

18.03.2021 11:42 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:47
Siirt'te göçerlerin zorlu yaşamı

Siirt'te koyunlarını otlatmak için göçebe hayat süren ve çadırlarda konaklayan aileler, zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor.

Siirt'te koyunlarını otlatmak için göçebe hayat süren ve çadırlarda konaklayan aileler, zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor.

Kışın Siirt'in belirli yerlerinde çadırlarda konaklayan göçerler, baharın gelmesiyle yaylalara otlakların bol olduğu yerlere gitmeye hazırlanıyor. Zor şartlar altında sabahın erken saatlerinde kalkan göçerler, hayvanları yemleyip meralara çıkıyor, akşamüstü ise geri dönüyor. Hayvanlar meradayken kadınlar günlük ev işlerinin yanı sıra, ağılları temizleyip hayvanların su ve yemlerini hazırlıyor.

Çoban Deniz Özhan, kışın Siirt'te konakladıklarını, sıcak havalarla birlikte yaylalara gideceklerini söyledi. Özhan, "Burada keçileri otlatıyoruz. Keçiler bu zamanda doğum yapıyorlar. Biz de gelip onları eve götürüyoruz. 4 mevsim çilemiz bitmiyor. Hayvancılıkla uğraşıyoruz" dedi.

Hayvancılığa 16 milyon 180 bin lira destek sağlandı

Göçebelerin bu aylarda yaylalara gitmek için hazırlık içinde olduklarını belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Veteriner Hekim Yaşar Ören, kentin hayvancılıkta büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Ören, "İlimizde geçim kaynağı olarak küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. İlimizde küçükbaş hayvan sayısı olarak ülke genelinde il olarak 7. sıradayız, 1 milyon 100 bin hayvan sayımız var. Göçerlerimiz zor şartlar altında geçimini sağlamaktadır. Nisan-Mayıs dönemlerinde hayvanlarını otlatmak amacıyla sıcak yerlere Van, Bitlis, Erzurum illerine gitmektedirler. Kışın yine aynı güzergahlarda aynı dönüşlerde Mardin, Şırnak illerine gitmektedirler. Büyük bir zorluk içinde geçimini sağlamaktadır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak hayvancılığa, yaklaşık 680 bine yakın küçükbaş hayvana 16 milyon 180 bin liraya yakın ödememiz olmaktadır" diye konuştu. - SİİRT

Siirt'te göçerlerin zorlu yaşamı
Siirt'te göçerlerin zorlu yaşamı
Siirt'te göçerlerin zorlu yaşamı
Siirt'te göçerlerin zorlu yaşamı
Siirt'te göçerlerin zorlu yaşamı
Siirt'te göçerlerin zorlu yaşamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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