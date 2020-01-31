Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Haberler » 3. Sayfa » Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Siirt'te aynı aileden 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

31.01.2020 21:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:28
Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı

'te aynı aileden 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçesine bağlı Kuşdalı köyünde meydana geldi. 5 kişilik aile yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet, Kübra, Mehmet, Kader ve Berivan Y. gıda zehirlenmesi şüphesiyle olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler