Siirt'te gıda işletmeleri denetlendi Siirt'te 1310 gıda işletmesi denetlendi.

Siirt'te 1310 gıda işletmesi denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salgının bulaşma riski yüksek olan gıda işletmelerinin denetlendiği belirtildi.

2020 yılının ilk 6 ayında 1310 denetim yapıldığı aktarılan açıklamada, uyarıları dikkate almayan 12 fırın ve 10 kasaba idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA