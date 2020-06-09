Siirt'te gıda işletmeleri denetlendi
Siirt'te 1310 gıda işletmesi denetlendi.
09.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:09
Siirt'te 1310 gıda işletmesi denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salgının bulaşma riski yüksek olan gıda işletmelerinin denetlendiği belirtildi.
2020 yılının ilk 6 ayında 1310 denetim yapıldığı aktarılan açıklamada, uyarıları dikkate almayan 12 fırın ve 10 kasaba idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
Kaynak: AA