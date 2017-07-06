Siirt'te Gençlik Kampı Kayıtları

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Siirt Gençlik Merkezi, gençleri gençlik kamplarına gönderiyor.





Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla gençlik kampı düzenlediklerini söyledi.



Kampa katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarının Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılandığını belirten Olğaç, kampta el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunları, yüzme, voleybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, paintball, masa tenisi aktiviteleri ile geziler yapıldığını kaydetti.



Olğaç, şöyle devam etti:



"Gençlik kamplarına Siirt'ten bugüne kadar 40 genç katıldı ve ilk 6 dönem boyunca toplamda 90 genç kamplardan ücretsiz yararlanacak. Gençlik kamplarına kayıtlar devam ediyor. 10 Temmuzda açıklanacak olan 6. dönemden sonraki kamplar için ise ilimize verilecek olan kontenjanlar dahilinde daha çok genç bu kamplardan yararlanabilecektir."





Olğaç, gençlerin Hatay Uluçınar, Mersin Silifke 23 Nisan, Bolu Aladağ, Kırşehir Ahi Evran gibi gençlik kamplarına gönderildiğini sözlerine ekledi.