Siirt'te gençler, güneşli havanın tadını çıkardı
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Siirt'te gençler, güneşli havanın tadını çıkardı

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubundaki gençler, güzel havanın tadını çıkardı.

Siirt'te gençler, güneşli havanın tadını çıkardı
29.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:42

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubundaki gençler, güzel havanın tadını çıkardı.

Gençler 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle üçüncü kez dışarı çıktı.

Güres Caddesinde gezen gençler, yeşil alanlarda vakit geçirdi. Bazı gençler de Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda top oynadı.

Maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan gençler, fotoğraf çektirdi, bisiklet kullanarak günün keyfini yaşadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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