Siirt'te "Gençler arası bir şiir bir nefes" yarışması Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında Siirt'te gençler arası şiir okuma yarışması il seçmeleri yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında Siirt'te gençler arası şiir okuma yarışması il seçmeleri yapıldı. Siirt Gençlik Merkezinde 14-25 yaş arası 4 kategoride gerçekleştirilen seçmelere 25 kişi katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Nesim Toprak, şiir okuma yarışmasına katılan gençlerin yeteneklerini sergilediğini belirtti. Hafta içi müzik, resim ve tiyatro yarışmalarının da gerçekleştirileceğini aktaran Toprak, "Milli duygularımızın ve kültürümüzün yaşatılması ve gençlerin serbest zamanlarını kültür sanatla değerlendirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen şiir yarışması renkli geçti. İl genelinde 4 kategoride dereceye girecek öğrencilerimiz ilimizi Şırnak'ta temsil edecek." dedi. Kaynak: AA Haberin Videosu: Siirt'te "Gençler arası bir şiir bir nefes" yarışması