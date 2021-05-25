Siirt'te gençler arası bilgi yarışması düzenlendi
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Siirt'te gençler arası bilgi yarışması düzenlendi

Siirt'te gençler arası bilgi yarışması düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Siirt'te gençler arası bölge bilgi yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Siirt'te gençler arası bölge bilgi yarışması düzenlendi.

Siirt Gençlik Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki grup halinde yapılan yarışmaya, 9 ilden gençler katıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Nesim Toprak, gençler arasında tarih şuurunun gelişmesi, araştıran, okuyan, öğrenen bir gençlik yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmaya büyük ilgi olduğunu söyledi.

Toprak, "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce her yıl farklı yerlerde düzenlenen bölge yarışmaları bu yıl ilimizde yapıldı. Şehre gelen gençler aynı zamana tarihi ve kültürel yerleri de gördü. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmada gençlere plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Siirt'te gençler arası bilgi yarışması düzenlendi
Siirt'te gençler arası bilgi yarışması düzenlendi
Siirt'te gençler arası bilgi yarışması düzenlendi
Siirt'te gençler arası bilgi yarışması düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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