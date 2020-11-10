Siirt'te Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi'nin tanıtımı yapıldı

Siirt'te, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) TRC3 bölgesindeki illeri kapsayan "Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Siirt'te, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) TRC3 bölgesindeki illeri kapsayan "Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, 2023 haziran ayına kadar devam edecek projenin stratejisini anlattı.

Proje ile istihdamı artırarak genç nüfusun iş gücüne aktif katılımını sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Alanlı, şunları kaydetti:

"Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak'ta genç işsizlerin faydalanabileceği mesleki ve teknik kursların startı verildi. Proje paydaş kurumlarla birlikte eğitim kurslarıyla başlıyor. Toplam bedeli 40 milyon lira olan projeden 10 binden fazla gencin faydalanması hedefleniyor. Temel hedefimiz bölgemizde nitelikli personel yetiştirerek gençlerin istihdama teşviki. Hedef gruplar 15-29 yaş aralığındaki genç işsizler. DİKA ile 4 ilimizin üniversiteleri de projede yer alacak. Genç işsizlere mesleki teknik kursları vererek işverenlere nitelikli personel kazandırılması sağlanacak. Sadece 4 ilin üniversitelerinde 2 bin öğrenci için 20 kariyer bilgilendirme toplantısı ve küçük gruplarla bire bir danışmanlık seanslarıyla 3 bin 600 gence ulaşılacak. Her üniversitede 50 işveren ve 100 öğrenci ile toplamda 400 öğrenci ve 200 işverene kariyer günleri düzenlenecek."

Alanlı, mesleki ve teknik eğitim uygulamasında İŞKUR, MEB ve Halk Eğitim Merkezleri işbirliğiyle dijital beceri eğitimi, bilgisayar programcılığı, grafik Web tasarımı, tesisat bakım ve onarım eğitimlerinin de verileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıya proje takım lideri Cleofe Maria Cristina Guardigli, proje iletişim uzmanı Nilüfer Şener, ajans uzmanı Halis Tuncel de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz