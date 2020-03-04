Siirt'te "Geçici özel güvenlik bölge" uygulaması uzatıldı

04.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:16

Siirt'in Pervari, Eruh ve Baykan ilçelerinin bazı yerlerdeki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması 31 Aralık'a kadar uzatıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, Pervari'nin Yazlıca (Herekul) Sağlık ve Kör Kandil dağları, Eruh'un Çaçi, Çizmeli-Akmeşe, Narlıdere, Yassıdağ (Ciraf) ve Baykan'ın Kalemis bölgelerinin bir süre önce geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği hatırlatıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, devlet ve milletin terör tehdidi ile saldırılarından korunması amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu 8 bölgede uygulanan geçici özel güvenlik uygulamasının 31 Aralık'a kadar uzatıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA