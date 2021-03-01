Siirt'te geçen yıl 132 binaya yapı izni verildi

Türkiye istatistik Kurumu, 2020 yılı yapı izni istatistiğini yayımladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl belediyeler tarafından 132 binaya ve 3 bin 256 daireye yapı ruhsatı verildi.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümünün 649 bin 524 metrekare olduğu aktarılan açıklamada, yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanının 449 bin 520 metrekare, konut dışı kullanım alanının 77 bin 414 metrekare, ortak kullanım alanının ise 122 bin 590 metrekare olarak kaydedildi.

Ayrıca, yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 88, daire sayısı 1738, konut kullanım alanı 241 bin 870 metrekare, konut dışı kullanım alanı 100 bin 805 metrekare, ortak kullanım alanı ise 65 bin 84 metrekare olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz