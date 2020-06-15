Siirt'te fıstıkta yüksek verim; fiyatlar düşecek
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Siirt'te fıstıkta yüksek verim; fiyatlar düşecek

SİİRT'in önemli geçim kaynakları arasında yer alan fıstıkta, üreticiler altın çağını yaşıyor.

Siirt'te fıstıkta yüksek verim; fiyatlar düşecek
15.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:40

SİİRT'in önemli geçim kaynakları arasında yer alan fıstıkta, üreticiler altın çağını yaşıyor. Geçen yıl hasat döneminde umduklarını bulamayan üreticiler, bu yıl fıstık ağaçlarında verimin bir hayli yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söylerken, yaklaşık 100 TL'den satılan fıstığın fiyatının 60 TL'ye kadar düşeceği belirtiliyor.

Siirt ekonomisine önemli bir katkısı olan fıstıkta, üreticiler bereketli bir sezon geçiriyor. Hava sıcaklığının, ürünün istediği yönde olmasının yanında, dolu ve don gibi ürün kaybına yol açan olumsuzlukların yaşanmaması ile rekor düzeyde beklenen rekolte, üreticinin yüzünü güldürdü. Üreticiler, açıklanacak fıstık fiyatlarıyla da ürünün hak ettiği değeri görmesini umut ediyor.

'FISTIĞIN FİYATI 60 TL'YE KADAR DÜŞECEK'Siirt Fıstıkçılar Birliği Başkanı Şuayip Aslan, fıstık ağaçlarının bu yıl verimli olduğunu ve olası bir dolu yağışının meydana gelmemesi durumunda, ürünün altın yılını yaşayacağını söyledi. Geçen yıl, Siirt genelinde ortalama 15 bin ton ürün elde edildiğini hatırlatan Aslan, "Geçen sene Siirt fıstığının verimi bir hayli düşüktü. Ancak bu sene fıstık ağaçlarının durumu bir hayli güzel. Bu yıl Siirt genelinde çok daha yüksek rekolte bekliyoruz. Bu sayede fıstığın fiyatı düşecektir. Fıstığın kilosu şu an 100 TL'den satılıyor ancak verim bu şekilde giderse fıstığın kilosu 55-60 TL'ye kadar düşecek. Fıstığımız gün geçtikçe gelişiyor ve çiftçilerimiz fıstık ağaçlarına bakım konusunda bir hayli eğitimli oldu. Bu da fıstığın verimine yansıdı. Olası bir afet veya dolu gelmemesi durumunda fıstık hasadında altın yılımızı yaşayacağız. Siirt fıstığı birçok ailenin geçim kaynağıdır. Bu sebepten ötürü çiftçilerimizin yüzü gülecektir. Öte yandan Siirt fıstığı endüstriyel bir ürüne dönüştü. Son yıllarda tanıtımı ile ihracatı da arttı. Fıstığımız Fransa, İngiltere, Amerika, Kuveyt, Irak, İran gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor" dedi.'KAYALIK BÖLGELERE DE FISTIK EKTİM'Siirt'te son yıllarda bağ bahçe sayısının arttığını ve kendisinin de kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deyr mevkisinde bağ sahibi olduğunu ifade eden Mehmet Sevinç de, şunları kaydetti: "Yaklaşık 20 yıldan beri fıstıkçılık ile uğraşıyorum. Fıstık sayesinde birçok aile geçimini sağlamaktadır. Bu yıl başta benim olmak üzere birçok bağda fıstık verimi bir hayli yüksek ve güzel durumdadır. Fıstık ekmeye devam ediyorum. Bağımda bulunan arazinin hemen hemen her tarafına fıstık ektim. Kayalık olan bölgelere de fıstık ekmeye başladım ve verimini yakın bir zamanda almayı düşünüyorum."

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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