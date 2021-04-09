Siirt'te fıstık üreticilerine feromon tuzak desteği sağlandı
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Siirt'te fıstık üreticilerine feromon tuzak desteği sağlandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te fıstık üreticilerine feromon tuzak desteği sağlandı

Siirt'in Tillo ilçesinde "Fıstık Üretiminde Feromon Tuzak Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üreticilere feromon tuzak dağıtıldı.

Siirt'in Tillo ilçesinde "Fıstık Üretiminde Feromon Tuzak Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üreticilere feromon tuzak dağıtıldı.

İkizbağlar köyü fıstık bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tillo Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Resul Eren, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sağlanan proje ile 2 bin 295 feromon tuzak kurulumunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Projenin dal güvesi zararlarına karşı üreticilere önemli destek sağlayacağını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"İkizbağlar ve Fersaf köylerinde fıstıkçılığın yaygın olarak yapıldığı bölgede üreticilerimize yönelik önemli bir proje hayata geçirildi. Projenin amacı ilimizin stratejik öneme sahip ürünü olan fıstık bahçelerinde ana zararlı konumundaki dal güvesi ile birlikte diğer tali zararlıların kontrol altına almaktır. Zaten bitki sağlığının ana gayesi de budur. Zararlı popülasyonu ekonomik zarar eşiğinin altına çekmek ürün kaybını en aza indirmek düşüncesiyle böyle bir projeyi hayata geçirdik. Proje kapsamında fıstık üreticilerimizin feromon tuzaklarımızın kurulumunu gerçekleştirdik ve bundan sonra sahada bunun takibini yapacağız."

Projenin 171 bin lira tutarında yüzde 70'i GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteği, yüzde 30'u da üreticilerin katkı payı ile gerçekleştirildiğini ifade eden Eren, üreticilere bahçelerde kullanılmak üzere budama makası da dağıtılacağını aktardı.

Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Proje fıstık ürünündeki zararları aza indireceği gibi kaliteyi de artıracak. Önemli bir marka değerine sahip olan Siirt fıstığı üretimi her geçen gün artıyor. Hayata geçirilen proje üreticiler için büyük sıkıntı teşkil eden dal güvesiyle mücadelede önemli bir etken olacak." dedi.

Ziraat Mühendisi Metin Aygün de tuzakların kurulumu hakkında bilgi verdi.

Törene İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, kurum yetkilileri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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