Siirt'te fıstık bahçesinde yangın

Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğan Mahallesi Doğu Kışla bölgesindeki fıstık bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, araçlarının giremediği yerlere su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.

İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, yangında fıstık ağaçlarının zarar gördüğünü belirtti.

Kaynak: AA