Siirt'te fıstık bahçelerinde sorun tespit çalışması yapıldı

Fıstık üreticilerin şikayetleri üzerine Tarım ve Orman il-ilçe müdürlükleri tarafından oluşturulan teknik heyetler Siirt genelinde arazi çalışması yaparak Siirt fıstığı ile ilgili durum tespit çalışması yaptı.

Tespit çalışmalarında fıstık bahçelerinde görülen olumsuzlukların, mevsim ortalamasından farklı geçen iklimsel değişiklikler, aşırı ve uzun dönem süren yağışlar, yeterli ve uygun olmayan gübreleme ve besleme, yetersiz ve yanlış toprak işleme, yanlış budama teknikleri, hastalık ve zararlılarla yetersiz mücadele 'den kaynaklandığı tespit edildiği belirtildi. Teknik heyet ve personellerle il genelinde 100'ün üzerinde bahçede inceleme yapıldığını belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, fıstık bahçelerinde yetersiz olan erkek ağaçlarının çiçek tozları mevsimin aşırı yağışlı gitmesi sebebiyle dişi ağaçlara yeterince ulaşamamış ve istenilen düzeyde döllenme sağlanamadığı için salkımlarda seyrelmelere sebebiyet verdiğini dile getirdi. Demirhan, "Yağışın fazla olması nedeniyle taban suyunun yükseldiği yıllarda su ve neme maruz kalan Siirt fıstığı kökleri zayıf düşmekte kök çürüklüğü ve benzeri toprak kaynaklı hastalık etmenlerine karşı hassas olmaktadır. Aşırı yağış sebebiyle su tutan, su tahliyesi iyi olmayan fıstık bahçelerinde geç uyanmalar ve yer yer ağaçlarda kurumalar olmuştur. Bu durum drenajı iyi bakımlı bahçelerde daha az görülmüştür" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA