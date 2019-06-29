Siirt'te fıstık aşılama çalışması

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, aşılama çalışmalarının yapıldığı Gökçebağ beldesinde fıstık bahçesinde incelemede bulundu.

Demirhan, yaptığı açıklamada, Siirt'in tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olduğunu, tarımın da en büyük getirisi olan fıstıkçılığın her geçen gün üreticilere yeni geçim kapısı araladığını söyledi.

Aralarında Gaziantep ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 15 ile fıstık göz aşısı kaleminin gönderildiğini aktaran Demirhan, şunları kaydetti:

"Siirt fıstığı son dönemde devletin desteklemeleriyle önemli bir potansiyele ulaştı. Siirt fıstığı sadece iç piyasasında değil, çok sayıda ilde de tür çeşidi olarak dikiliyor. Siirt'te bölgenin sıcaklığı ve ağaçların gelişmişlik durumları dikkate alınarak aşılama çalışmaları sürüyor. Aşılama Siirt çeşidi aşılandığında fıstığının ürün kalitesi ve verim miktarını artırıyor. Fıstığın yan ürünlerinden de çiftçilerimiz para kazanıyor. Bu aylarda göz kalem budaması yapılıyor, fıstık kalemleri bu mevsimde kesiliyor ve il dışına gönderiliyor."

Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan da Siirt fıstığının Türkiye'de en fazla tercih edilen fıstık çeşidi haline geldiğini söyledi.

Siirt fıstığının il ihracatına önemi bir desteği olduğunu ve bu yıl da iyi bir bir rekolte beklediklerini aktaran Aslan, "Türkiye'nin birçok ilinde fıstık çeşidi üretilerek çiftçilere gelir kaynağı oldu. Siirt'in yanı sıra Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahraman Maraş, İzmir ve Manisa dahil 15 ilde fıstık kalemi gönderiyoruz. Bir ay boyunca devam edecek aşılama çalışmalarında günde 200 aşıcımız sahada fıstık aşısı yapıyor. Bu da günde 600 bin Siirt çeşidinin aşısı yapılıyor anlamı çıkıyor. Siirt çeşidine yoğun bir talep var." diye konuştu.

Siirt Fıstık üreticisi Mahfuz Çelik de 30 yıl önce babası Süleyman Çelik'ten devraldığı Siirt fıstık kalemi çeşidi üreticiliğini sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA