Siirt'te firari hükümlü yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karakol Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.C'nin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünü yaptı. İncelemede, M.C'nin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet