Siirt'te firari hükümlü yakalandı Siirt'te 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan aranan ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan S.T.'yi, jandarma, yol kontrol noktasında yakalandı.

Siirt'te 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan aranan ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan S.T.'yi, jandarma, yol kontrol noktasında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, sorumluluk bölgesinde meydana gelen adli olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik devam eden çalışmalar kapsamında, 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan aranan ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan S.T., Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında yakalandı. S.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA