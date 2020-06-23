Siirt'te firari hükümlü yakalandı Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım etmek suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım etmek suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya "Bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan S.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İl merkezinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.C'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kuruluna gönderildi.

Kaynak: AA