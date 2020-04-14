Siirt'te firari hükümlü yakalandı Siirt'te hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Siirt'te hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "kamu malına zarar verme, silahla tehdit, yaralama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi 9 ayrı suçtan 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır aranan Ü.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

A.Ü'nün Kurtalan ilçesine bağlı Uluköy'e geleceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA