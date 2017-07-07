Siirt'te Fetö ve PKK Operasyonlarında 35 Kişiye Gözaltı

SİİRT'te polis ekiplerinin terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 35 kişi gözaltına alındı.



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 38 kişiye yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında esnaf, özel şirket çalışanları ve kamu çalışanlarının bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı öne sürülen şüphelilerin ev ve işyerlerinde de aramalar yapıldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Diğer 7 şüpheliden birinin Muş'ta terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunduğu, diğer 6 kişiyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



PKK OPERASYONUNA 4 GÖZALTI



Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılım sağlayan, bölücü terör örgütü mensuplarının kırsal bölgelere intikallerini sağlayan şüpheli şahıslar ile terör örgütü ile iltisaklı suçlardan dolayı aranması bulunan şahıslara yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - Siirt