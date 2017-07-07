Siirt'te Fetö Soruşturmasında 31 Kişi Gözaltına Alındı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı.



Siirt Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olan, aralarında esnaf, özel şirket çalışanları ve kamu çalışanlarının bulunduğu, örgütün gizli haberleşme aracı olan örgütsel görüşmelerin yapıldığı ByLock adlı programı kullananlar ile haklarında çeşitli suç isnadı ve ifadeler bulunan 38 şüpheli şahsa yönelik 7 Temmuz 2017 günü İlimiz merkezinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, şüpheli şahısların ikametlerinde, üzerlerinde, özel eşyalarında, işyerlerinde ilgili mahkeme kararına istinaden arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan operasyon neticesinde 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheli şahsın Muş ilinde Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan tutuklu olduğu tespit edildi. 6 firari şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi" denildi. - SİİRT