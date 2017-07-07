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Siirt'te Fetö/pdy Operasyonu

Siirt'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te Fetö/pdy Operasyonu

Siirt'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Dunya.com