Siirt'te Fetö/pdy Operasyonu - 31 Şüpheli Gözaltına Alındı

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 38 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aralarında esnaf, özel şirket ve kamu çalışanlarının bulunduğu, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullananlar ile haklarında çeşitli suç isnadı ve ifadeler bulunan 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde, üzerilerinde, özel eşyalarında ve iş yerlerinde yapılan aramaların ardından 31 şüpheli gözaltına alındı.



Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin Muş'ta "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu olduğu tespit edilirken, 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.