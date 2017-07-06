Siirt'te Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütünün mahrem imamı 3 kişi ile 19 asker gözaltına alındı.



Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ilimizde ve farklı illerde 30 Haziran tarihinde yapılan operasyonlarda 19 rütbeli askeri personel ile terör örgütünün 3 mahrem imamı olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı. Firari 5 kişiyi yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi. - SİİRT