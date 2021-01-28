Siirt'te fenilketonüri hastalarına destek

Siirt'te fenilketonüri hastalarına destek amacıyla proje hazırlanacak.

Siirt Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, belediyede ağırlanan hastaların sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunların çözümü ve tükettikleri ürünlere ulaşmalarını kolaylaştırmak için proje hazırlanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz