Siirt'te faciadan dönüldü: Alevlerin teslim aldığı evde kimsenin olmaması yüreklere su serpti
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Siirt'te faciadan dönüldü: Alevlerin teslim aldığı evde kimsenin olmaması yüreklere su serpti

Siirt'te faciadan dönüldü: Alevlerin teslim aldığı evde kimsenin olmaması yüreklere su serpti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te 4 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Siirt'te 4 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, olayda hane kullanılamaz hale geldi.

Olay, kent merkezi Tınaztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir ailenin kaldığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yangın sonrası hane kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te faciadan dönüldü: Alevlerin teslim aldığı evde kimsenin olmaması yüreklere su serpti
Siirt'te faciadan dönüldü: Alevlerin teslim aldığı evde kimsenin olmaması yüreklere su serpti
Siirt'te faciadan dönüldü: Alevlerin teslim aldığı evde kimsenin olmaması yüreklere su serpti
Siirt'te faciadan dönüldü: Alevlerin teslim aldığı evde kimsenin olmaması yüreklere su serpti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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