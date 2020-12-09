Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
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Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler

09.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:36

Siirt merkezde 2 katlı bir ev, geçtiğimiz perşembe günü merkez üssü Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördü.

Siirt merkezde 2 katlı bir ev, geçtiğimiz perşembe günü merkez üssü Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördü. Yıkılma tehlikesi bulunan binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, aile yuvalarının yıkılmasını gözyaşları içinde izledi.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Kooperatif Mahallesi Termol mevkisi Nihat Aykut Caddesi üzerinde bulunan Reşit Kutlu'ya ait 2 katlı evde çökme tehlikesi yaşandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yan yatan bina, iş makinelerinin yardımıyla tutulurken, binadaki vatandaşlar da güvenlik bir şekilde tahliye edildi. Vatandaşların tahliye edilmesi sonrası iş makineleri evi yıkmaya başladı. Ev sahipleri gözyaşları içinde binanın yıkılmasını izlerken, bazı vatandaşlar da yıkımın durdurulmasını istedi. Çıkan gerginliğin ardından evin yıkımına ara verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Selami Deniz/İHA)

Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler
Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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