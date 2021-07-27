Son dakika haberleri... Siirt'te evinde uyuşturucu yakalanan kadın gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Siirt'te evinde uyuşturucu yakalanan kadın gözaltına alındı Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kadın şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 5 fişek metamfetamin maddesi ve 1 fişek eroin maddesi ele gerildi.