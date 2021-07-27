Son dakika haberleri... Siirt'te evinde uyuşturucu yakalanan kadın gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Siirt'te evinde uyuşturucu yakalanan kadın gözaltına alındı Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kadın şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 5 fişek metamfetamin maddesi ve 1 fişek eroin maddesi ele gerildi.
Siirt'te evinde uyuşturucu yakalanan kadın gözaltına alındı
SİİRT - Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kadın şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 5 fişek metamfetamin maddesi ve 1 fişek eroin maddesi ele gerildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerince kent merkezi Ülkü Mahallesi 703. Sokakta D.A. isimli kadına ait yapılan ev aramasında 5 fişek metamfetamin maddesi ve 1 fişek eroin maddesi ele geçirildi.
Şahıs ekiplerce gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz