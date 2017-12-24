Siirt'te "Evden Okula Haydi Anneler Sodes'le Spora Projesi"

Siirt Valiliği koordinasyonunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen "Evden Okula Haydi Anneler SODES'le Spora Projesi" tanıtımı yapıldı.



Proje Koordinatörü Muhammed Abit Çevik, bir alışveriş merkezinde kurulan stantta gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında yaklaşık 100 kadına 9 ay boyunca ücretsiz spor yaptıracaklarını söyledi.



Projeyle sadece spor yaptırmayacaklarını anlatan Çevik, şöyle konuştu:



"İçinde aerobik var, pilates var, bisiklet turları var, doğa yürüyüşlerimiz var, halka açık alanlarda sporlarımız var. Aynı zamanda tamamlayıcı etkinliklerimiz var. İlçe gezilerimizden Tillo Kale gezimiz var. Veysel Karani hazretlerimizin gezileri var. Bu şekilde inşallah projemizi en iyi şekilde yürütüp Siirt halkına, Siirt'teki bayanlarımıza güzel bir şekilde etkinlik yapacağız."