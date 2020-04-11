Siirt'te "Evde kal" çağrılarına uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde yapılan, "Evde Kal Türkiye" çağrısına Siirt'te uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde yapılan, "Evde Kal Türkiye" çağrısına Siirt'te uyuluyor.

Koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara getirilen kısıtlama, 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmasının ardından kentte yapılan uyarılar dikkate alınıyor.

Normalde yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve kısmi geçişlerin olduğu Güres Caddesinin boş kaldığı gözlendi.

Polis araçlarından da vatandaşlara sık sık yapılan anonslarla evde kalmaları çağrısı yapılıyor.

Kaynak: AA