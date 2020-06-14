Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
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Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
14.06.2020 01:28 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlara ilişkin, şu ifadelere yer verdi:

"Siirt Eruh Ciraf'ta mesaiye devam...Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm... İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu..." - ANKARA

Kaynak: İHA

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