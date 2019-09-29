Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde Jandarma Özel Harekat ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.

29.09.2019 13:25
Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde Jandarma Özel Harekat ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et