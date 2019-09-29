Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde Jandarma Özel Harekat ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde Jandarma Özel Harekat ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir" denildi. - ANKARA