Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün takibi sonucu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Eylül'de ilçeye bağlı Herekol Dağı bölgesinde düzenlenen ve sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinden sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörde Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride aranan "Kendal Cizir" kod adlı Mazlum Mat'ın da bulunduğu 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda temas araması gerçekleştirildi.

Aramalarda etkisiz hale getirilen teröristlere ait 2 AK 47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 26 şarjör, 4 el bombası, 141 fişek, dijital materyal, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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