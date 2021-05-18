Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Yassıdağ bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen yakın hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröriste ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Yassıdağ bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen yakın hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröriste ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik Eren-13 operasyonu kapsamında 17 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen yakın hava destekli operasyon sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubunun silah, teçhizat ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildiği ve etkisiz hale getirilen teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu bölgede jandarma özel harekat, güvenlik korucusu ve mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timleri tarafından icra edilen arazi taraması faaliyeti sonucu bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 5 adet şarjör ve bol miktarda örgütsel doküman, gıda ile bol miktarda yaşam malzemeleri ele geçirilmiş olup, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınak/barınaklar imha edilerek, kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Haberler
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