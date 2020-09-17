Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan ve 1003 personelin katıldığı Yıldırım-11 Herekol Operasyonu sürüyor.

Bu kapsamda, Baykan ilçesine bağlı Tandır Dağı bölgesinde dün 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda temas araması gerçekleştirildi.

Aramalarda, etkisiz hale getirilen teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: AA