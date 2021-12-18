Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'i, gri kategoride aranıyormuş

SİİRT (DHA) - SİİRT'in Eruh ilçesinde, 21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin, kırmızı bültenle aranan ve gri kategoride yer alan 'Herdem Amed' kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'İç Güvenlik Eren-13' operasyonları kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı'nca 21 Ekim'de Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik jandarma İHA/SİHA ve hava kuvvetleri destekli, jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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