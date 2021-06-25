Siirt'te et yiyen çekirge görüldü
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Siirt'te et yiyen çekirge görüldü

Siirt'te et yiyen çekirge görüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gedikkaşar köyünde bir tarlada etçil çekirgeye rastlandı.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gedikkaşar köyünde bir tarlada etçil çekirgeye rastlandı.

Çekirgeyi gören Mehmet Körpe, çekirgenin böcek türü canlılar yediğini söyledi. Bağda çalıştığı sırada etçil çekirge gördüğünü söyleyen Körpe, ilk kez etçil bir çekirgeye rastladığını dile getirdi. Körpe, "Çekirgeyi görür görmez önce video ile kayda aldım. Etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslendiğini gördüm. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenince tekrar doğal ortamına bıraktım" dedi. - SİİRT

Siirt'te et yiyen çekirge görüldü
Siirt'te et yiyen çekirge görüldü
Siirt'te et yiyen çekirge görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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