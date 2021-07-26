Siirt'te eroin maddesi ele geçirildi
Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir kişide yapılan aramada eroin maddesi ele geçirildi.
Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir kişide yapılan aramada eroin maddesi ele geçirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerince kent merkezi Hami Efendi Caddesinde şüphe üzerinde durdurulan 1 kişide yapılan aramada 2 fişek halinde eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs ekiplerce gözaltına alındı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı