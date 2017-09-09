Siirt'te Erkenci Üzüm Çeşidi Yetiştirelecek

Siirt Üniversitesi tarafından Siirt yöresinde yetişmeyen fakat bölgeye uyumlu üzüm çeşitleri yetiştiriliyor.





2014'te Kezer Yerleşkesi'nde kurulan yaklaşık 12 dönümlük bağda ziraat fakültesi öğretim görevlileri tarafından erkenci 6 üzüm çeşidi yetiştirilerek, bölge çiftçilerine örnek teşkil edilmek isteniyor.





Ürünlerde erkencilik sağlayarak yüksek kar elde etme amacı güden ziraat fakültesi, çiftçilere çeşitli bilgilendirmeler de yaparak bölgedeki çiftçilerin hem bağcılığa teşvikini hem de daha fazla ürün yetiştirmelerini sağlıyor.



Ayrıca üniversitede yetiştirilen üzümler merkez ve Kezer yerleşkesinde kurulan satış ofislerinde 1 lira 25 kuruştan satılıyor.



Siirt Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Ömer Faruk Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitede bağın 4 yaşında olduğunu ve erkenci çeşitlerle kurulmuş bir bağda çeşitli ürünler yetiştirdiklerini söyledi.





Yaklaşık 12 dönüm arazide bölgede modern çiftçilik yaparak, amaçlarının bölge çiftçilerine örnek teşkil etmek olduğunu kaydeden Bilgin, şöyle konuştu:





"Bağımızda 6 tane erkenci çeşit dediğimiz ürünlerimiz var. Bunlar Trakya ilkeren, Yalova incisi, Horoz karası, Hönüsü, Retkilop ve Çekirdeksiz perlet dediğimiz üzümlerle erken dönemde üzüm çıkartarak, daha çok kar etme, çiftçinin en çok maddi sıkıntı yaşadığı noktalarda erkencilik sağlayarak yüksek kar elde etme amaçlılığını sağlıyoruz. Çeşitlerimiz Temmuz ayı ortalarında hasadı başlayıp eylül ortalarına kadar sürmektedir. Şu an en son çeşidimiz horoz karası kalmıştı onun da hasadı bugünlerde bitmek üzere."





Modern yetiştiricilik yaparak, Siirt yöresinde yetişmeyen bölgeye uyumlu çeşitlerin denemesini yaptıklarını, gayet verimli sonuç aldıklarını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:





"Amacımız, burada çiftçileri bağcılığa teşvik etmek ve karlı bir yetiştiricilik olduğunu göstermektir. Çiftçilerimiz geldiğinde onlara kalemler veriyoruz, bilgilendirme yapıyoruz. Çardak sistemiyle kurduğumuz bir bağ burası. Bölgede genelde terbiye sistemi yok, kendi dalları üzerinde yetiştiricilik yapılıyor. Bölgede ilk defa çardak sistemiyle erkenci çeşitlerle üretim yapmak temel amacımız. Bölgede çiftçilerimiz gayet rağbet gösteriyor. Geliyorlar kalem istiyor, çeşitleri beğeniyorlar. Erkenci çeşit oldukları için de erken piyasaya girip yüksek miktarda para yaptığı için çiftçilerin de ilgisini çekiyor. Yani bölge için prototip dediğimiz örnek teşkil ediyor."





Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürü Yusuf Direkçi de yaptığı açıklamada, Merkez ve Kezer yerleşkesi olmak üzere iki noktada satış ofisinin bulunduğunu söyledi.





Üniversitenin çeşitli birimlerinde üretilen ürünleri satış ofislerinde vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Direkçi, şunları ifade etti:





"Ziraat fakültesinin ürettiği üzümler 1 lira 25 kuruştan satışa sunulmuştur. Şu ana kadar 5 buçuk tona yakın üzüm satışı yapılmıştır. Bu da vatandaşın üniversitede yetişen üzümlere ve ürünlere olan rağbetini göstermektedir. Biz bunu ayrıca üniversitemiz ile vatandaş arasında bir köprü olarak görüyoruz. Bu ürünlerimiz zaman geçtikçe çeşitlenmektedir. Burada bizim asıl amacımız vatandaşa hizmet etmektir. O yüzden sattığımız ürünlerde fiyatlarda piyasaya göre çok uygundur."