Siirt'te engelliyi satranç tutkusu yaşama bağladı

27.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:34

Siirt'te 17 yıl önce elektrik akımına kapılması sonucu engelli kalan Hüseyin Şahin (42) satranç ile yaşama tutundu.

Şahin, 2002'de Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Siirt İl Müdürlüğünün arıza servisinde görev yaparken Şırnak'ın Silopi ilçesindeki saha çalışmalarında onarım için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaralandı.



17 yılda 33 ameliyat geçiren ve sol ayağını kaybeden, sağ bacağına da platin takılan Şahin, TEDAŞ özelleştirilince Siirt Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezine geçti.

Günlük mesaisinin büyük bölümünü çocuk ve gençlere satranç öğretmekle geçiren Şahin, katıldığı yarışmalarda Türkiye üçüncülüğü, bölge ve il birincilikleri kazanmayı başardı.

Şahin, satranca olan ilgisinin daha küçük yaşlarda babasının eve getirdiği satranç takımıyla başladığını söyledi.



Kendisi için satrancın büyük önem taşıdığını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Evde ağabeyimle satranç oynuyorduk. Ben de o yaşlarda ilgi oldu. Daha sonra Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli Nezir Urgun hocamla Siirt Satranç ve Spor Kulübünü kurduk. Her sene Siirt adına kulüpler şampiyonluğuna katılıyorum. Müsabakalarda sürekli dereceler elde ettim."

"Satranç oynamayı çok seviyorum"

Satranca olan tutkusunun hiçbir zaman bitmeyeceğini işaret eden Şahin, şöyle konuştu:



"2002'de elektrik direğinde akıma kapılarak yaralandım. Kurum özelleştirme kapsamına alınınca da buraya geçiş yaptım. Satranç oynamayı çok seviyorum. Herkese tavsiye ediyorum, gençler buraya gelip rahatlıkla satranç oynayabilir. 2011'de Konya yapılan Türkiye Kulüpler Şampiyonası Satranç Turnuvasında Türkiye üçüncülüğü, 2015'te il birinciliği dereceleri elde ettim. Gerçekten çok güzel bir spor olan satrancı tüm gençlerin oynamasını istiyorum.

Kaynak: AA