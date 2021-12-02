Siirt'te engellilere yönelik ses yarışması yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla engellilere yönelik, "Engelleri AŞ da gel" isimli ses yarışması düzenlendi.

Belediye tarafından konferans salonunda düzenlenen yarışmaya katılan engelliler, türküler seslendirdi, şiirler okudu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Engelli vatandaşlara ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal çalışmaların aksatılmadan sürdüğüne işaret eden Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğünce engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için güzel bir organizasyon düzenlendi. Yarışmaya katılan kardeşlerimize yeteneklerini sergileme imkanı sağladık. Katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bütün imkanlarımızla engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çabalayacağız. Onlar için sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında projeler hayata geçireceğiz."

Siirt Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Murat Özekinci de bu yıl dördüncüsü düzenlenen ses yarışmasına yoğun katılım olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Program, jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren engellilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, belediye yetkilileri ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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