Siirt'te engelli öğrenci jandarmada misafir edildi
Siirtli engelli öğrenci Bekir Özdeniz, Siirt Jandarma Komutanlığı'nda misafir edildi.
17.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:14
Siirtli engelli öğrenci Bekir Özdeniz, Siirt Jandarma Komutanlığı'nda misafir edildi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın talimatıyla 12. sınıf öğrencisi engelli Özdeniz Engelliler Haftasında komutanlık binasında ağırlandı.
Özdeniz ile yakından ilgilenen Atabay, kendisine başarı diledi.
Özdeniz de gösterilen yakınlıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA