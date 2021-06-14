Siirt'te "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Siirt'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Siirt'te "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Yardımcısı Resul Özdemir başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenen toplantıda projeye yönelik çalışmaların anlatıldığı bildirildi.

Toplantının verimli geçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce Bağımlılık Eylem Planı kapsamında uygulamaya konulan proje ile çocuk ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığının artırılması amaçlanıyor. İl genelinde anne ve çocukların uyuşturucu bataklığına düşmesini engellemeye yönelik tüm kurumların işbirliği ve koordinasyonunda çalışmalar sürecek."

Açıklamada, toplantının, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından proje detaylarına ilişkin sunum yapılmasıyla sona erdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Tuğrul Tülek Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Roland Garros Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:51:59. #1.15#

title