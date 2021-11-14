Siirt'te emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri "sıra gecesinde" buluştu

SİİRT (AA) - Siirt'te Emniyet Müdürlüğü ve Siirt Üniversitesince (SİÜ) düzenlenen sıra gecesine katılan emniyet teşkilatı mensupları ve üniversite öğrencileri, türküler eşliğinde halay çekti.

Üniversite öğrencilerinin kaynaşması amacıyla Yeşil Vadi Parkı'nda "Sıladan Sıraya Geldik" adıyla düzenlenen ve Adıyaman'dan gelen sıra gecesi ekibinin sahne aldığı gecede, çiğ köfte yoğruldu.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'ın öğrencilerle yakından ilgilendiği gecede, çiğ köftenin yanı sıra çeşitli ikramlarda bulunuldu, türküler seslendirildi.

Emniyet Müdürü Yılmaz ve öğrencilerin kol kola halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Terörle Mücadele Şube Müdürü Başkomiser Osman Çoban, yaptığı konuşmada, toplumdaki farklılıkların güzellik ve zenginlik olduğunu belirtti.

Bu güzellik ve zenginliği çekemeyenlerin olduğuna dikkati çeken Çoban, "Bu birlik ve beraberliğimizi hazmedemeyen dış mihraklar var. Topla, tüfekle bizi bölüp parçalayamayacaklarını bildikleri için işte bunu da taşeron terör örgütleriyle yapıyorlar. Bu terör örgütleri de hain emellerine ulaşabilmek için maalesef pırıl pırıl gençliğimizi kullanıyor." dedi.

Çoban, terör örgütlerinin gençleri kullanmak için ilk etapta "hemşericilik" bahanesiyle onları kendi grupları arasına almaya çalıştığını dile getirdi.

"Sizler için çok cazip gelen piknik organizasyonları yapacaklardır, geziler düzenleyeceklerdir ve konserlere davet edeceklerdir. Bunun karşılığında sizden hiçbir şekilde ücret talep etmeyeceklerdir." ifadelerini kullanan Çoban, şöyle devam etti:

"Siz de bundan dolayı onlara minnet duygusu hissedip onların isteklerine boyun eğmek zorunda kalacaksınız. Günümüzde hiç kimse kimseye bedava iş yapmaz. Her şeyin bir karşılığı, bir bedeli vardır ama siz de bunun bedelini kendi hayatınızla ödeyeceğinizin farkına varamayacaksınız ya da farkına vardığınız zaman iş işten geçmiş olacak ve kendinizi geri dönüşü olmayan bir yolda bulacaksınız. Bakın bu söylediklerim kulağınıza hoş gelmeyebilir, farkındayım. Belki birazcık da ürkütebilir ama gerçek bu."

Çoban, konuşmasında terör örgütü tarafından kandırılan üniversite öğrencilerinin yaşadığı olaylardan örnekler de anlattı.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri

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