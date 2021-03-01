Siirt'te elektrik trafoları motiflerle süslendi
01.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:46
Siirt'teki elektrik trafoları daha estetik bir görüntü için motiflerle süslendi.
Siirt'teki elektrik trafoları daha estetik bir görüntü için motiflerle süslendi.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce açılan uygulamalı resim kursundaki öğretmen ve öğrenciler, kentteki elektrik trafoları üzerine dekoratif boyama çalışması başlattı.
Öğretmenleri öncülüğündeki kursiyerler, belirlenen temalara uygun çizimler yaptığı trafoları estetik görüntüye kavuşturuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz