Siirt'te elektrik akıma kapılan kişi öldü

06.08.2019 21:32

Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde kıraathane işleten Kerem İnaç (33), iş yerindeki elektrikli çay ocağını temizlediği sırada, cihazdaki elektrik kaçağı sonucu akıma kapıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan İnaç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İnaç'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA